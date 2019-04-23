Купеобразный кроссовер шведско-китайского бренда официально дебютирует еще не скоро, но премьеры уже можно и не ждать – на этих фото есть все.

Кроссовер Lynk & Co под номером 05 – пятая по счету модель новосозданного бренда, готовится к дебюту течение этого года. Фотографии купеобразного кроссовера просочились в Сеть из Минпромторга Китая.

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Марка Lynk & Co, рожденная в 2016 году из сотрудничества Geely и Volvo. Сейчас модельный ряд марки включает пару кроссоверов, которые называются 01 и 02, а также седан 03. В ближайшее время должен выйти хэтчбек с индексом 04, а уже вслед за ним появится купеобразный кроссовер под номером пять. Его внешность перестала быть тайной чуть раньше назначенного времени.

Пока информации о новинке не хватает, однако известно, что длина Lynk & Co 05 составляет 4592 мм, при колесной базе в 2734 мм. Такое же расстояние между осями у кроссовера под номером 01, однако свесы за колесами у него на 80 мм короче. При этом "Ноль пятый" на 45 мм ниже "Ноль один".

Фото: Lynk & Co 05 / Sohu.com

Ожидается, что под капотом 05 будут бензиновые 1.5 и 2.0-турбо, как у родственного Volvo XC40.

Продажи Lynk & Co 05 стартуют в Китае уже в этом году, а для продажи в Европе выпуск машин со следующего года будет налажен на бельгийском заводе Volvo. Но будет ли среди европейских моделей 05 – пока неясно.

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