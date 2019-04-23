Купеподібний кросовер шведсько-китайського бренду офіційно дебютує ще не скоро, та прем'єри вже можна і не чекати – на цих фото є все.

Кросовер Lynk & Co під номером 05 – п’ята за рахунком модель новоствореного бренду, що готується до дебюту пізніше цього року. Світлини купеподібного кросовера просочились у Мережу з Мінпромторгу Китаю.

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Марка Lynk & Co, народжена у 2016 році зі співпраці Geely та Volvo. Наразі модельний ряд марки включає пару кросоверів, які назиіваються 01 та 02, а також седан 03. Найближчим часом має вийти хетчбек з індексом 04, а вже слідом за ним з’явиться купеподібний кросовер під номером п’ять. Його зовнішність перестала бути таємницею трохи раніше призначеного часу.

Поки що інформації про новинку бракує, однак відомо, що довжина Lynk & Co 05 становить 4592 мм, при колісній базі у 2734 мм. Така ж відстань між осями у кросовера під номером 01, однак звіси за колесами у нього на 80 мм коротші. При цьому “Нуль п’ятий” на 45 мм нижчий за “Нуль один”.

Фото: Lynk & Co 05 / Sohu.com

Очікується, що під капотом 05 будуть бензинові 1.5 і 2.0-турбо, як у спорідненого Volvo XC40.

Продажі Lynk & Co 05 стартують у Китаї вже цього року, а для подальшого продажу у Європі випуск машин з наступного року буде налагоджений на бельгійському заводі Volvo. Та чи буде серед європейських моделей 05 – поки неясно.

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