Китайський стартап з міста Гуанчжоу отримав значне фінансування для серійного виробництва електричного кросовера

Компанія Xiaopeng Motors (Сяопень) збирається розпочати серійне виробництво кросовера на електричній тязі під назвою Xpeng G3. Серйозність намірів підкріплена значними фінансовими інвестиціями від гіганта електронної комерції Alibaba та одного з найбільших у світі виробників електроніки Foxconn.

Як заявили представники компанії, транш у розмірі 2,2 млрд юанів ($349,8 млн) дозволить перейти від випуску пробних дрібних серій електрокарів до повноцінному серійного виробництва. Загальний же обсяг інвестицій у стартап Xiaopeng Motors, за данними видання Electrek, склав $800 млн.

Цікаві сьогодні технологічні рішення Xpeng G3 вже за рік-два можуть стати застарілими

Однак навіть значне фінансування не гарантує комерційного успіху проекту – один з недавніх прикладів подібних невдач, компанія Faraday Future, що створила дійсно яскраву модель електромобіля, але до цих пір так і не змогла вийти на ринок з серійним продуктом через низку прикрих непорозумінь.

Наразі немає точної інформації щодо технічних характеристик перспективної моделі Xpeng G3, але за попередніми данними кросовер зможе забезпечити 300 км запасу ходу на одній зарядці, матиме автопілот та кілька цікавих технологічних особливостей, серед яких висувна камера кругового огляду, панорамне лобове скло, центральний дисплей на 15,6 дюйма і ефектна світлодіодна оптика.

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