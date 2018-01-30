Компанія повідомила, що наразі ведеться активна робота над мотоциклом на електричній тязі, а результат прихильники двоколісників зможуть випробувати вже за півтора роки

Компанія Harley-Davidson має намір вийти на ринок з електричним мотоциклом за півтора роки. Таку інформацію розмістило видання Bloomberg.

Ще чотири роки тому на мотошоу було представлено концепт електричного байку легендарної марки. Після цього мотоцикл ефектно “засвітився” у фільмах-коміксах серії “Месники”, після чого зник з поля зору. Наразі ж голова Harley-Davidson Метт Левітіч офіційно підтвердив, що “робота над проектом продовжується”, хоча й не уточнив, чи це серійна версія того ж LiveWire, а чи нова розробка. У той же час фінансовий директор компанії Джон Олін повідомив про витрати у 25-50 мільйонів доларів на даний проект, додавши, що компанія плекає амбітні плани стати "світовим лидером в області виробництва електробайків".

Що до концепту LiveWire, то це була повністю працездатна модель, хоча його характеристики, навіть на момент появи, назвати вражаючими біло б важко, а тепер це і взагалі повний архаїзм – запас ходу на одному заряді був нижчим 100 км.

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