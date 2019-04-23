1,9 или целых две секунды до сотни – не важно, потому что любая из этих цифр позволит родстеру стать самым быстрым серийным автомобилем на планете.

Электрический спорткар с открытым верхом от Tesla потенциальные клиенты ждут уже давно. Прием заказов уже открыт, но машины встанут на конвейер не раньше следующего года. Зато с этим первым видео активного ускорения Roadster можно убедиться, что ожидания не будут напрасными.

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Самые быстрые по ускорению серийные автомобили сегодня показывают время около 3,5 секунд. Заезд на 402 метра лучшие выполняют за 9,5 секунд. А максимальная скорость более 350 км/ч является редкостью даже для топовых спорткаров с приставкой "супер".

С другой стороны – Tesla Roadster. Первые счастливые покупатели смогут протестировать его только через полтора-два года, однако обещанные спортивным купе характеристики просто поразительны. От 0 до 60 миль в час – за 1,9 секунды; прохождения четверти мили за 8,8 секунды, максимальная скорость – более 400 километров в час. Roadster обещает стать самым динамичным и быстрым автомобилем в мире.

"От нуля до сотни быстрее, чем вы можете прочитать эту фразу".

Roadster имеет три электромотора – один спереди, два сзади. Аккумуляторы под полом обеспечивать около 1000 км автономного хода на одном заряде и будут быстро восстанавливать запас энергии через фирменные зарядные станции.

Стоить электрический спорткар будет около 200 тысяч долларов, а первая партия из 1000 машин будет продаваться по 250 тысяч.

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