Китайский производитель, который так и не смог закрепиться в Украине, у себя дома чувствует себя более чем хорошо и является абсолютным лидером на рынке электротранспорта в течение трех последних лет. Премьера новой линейки электрокаров в Шанхае обещает бренду еще более сильные позиции.

На Международном шанхайском автосалоне компания BYD представила целый ряд свежих моделей, три из которых являются абсолютно новыми для производителя, а подавляющее большинство являются электрифицированными.

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Всего на стенде производителя в Шанхае было представлено 23 автомобиля марки, подавляющее большинство из них были частично или полностью электрическими. При этом 9 из представленных моделей были заявлены как новинки, а особый акцент был сделан на трех моделях.

Фото: стенд BYD в Шанхае / BYD

Гало-каром шоу стал концепт электрического суперкара BYD E-Seed GT, который должен холодным огнем чистой электроэнергии пробить для китайской марки стену в мир электрических суперкаров. Две другие "горячие" новинки – новое поколение кроссовера Song Pro и высокий хэтчбек e2, также последней генерации.

Стиль всех новинок BYD был создан бывшим шеф-дизайнером Alfa Romeo и Audi – Вольфгангом Эггером. Официальный релиз сообщает, что трио несет в себе новый язык дизайна с "лицом дракона".

Концепт имеет длину 4590 мм, как у среднеразмерного легкового автомобиля. Он четырехместный, а пара дверей открываются вверх. Силовая установка E-Seed GT состоит из 2-литрового бензинового турбодвигателя, который работает как генератор, батареи и пары электромоторов, которые выполняют основную работу. Мощность силовой установки не указана, однако производитель заявляет, что от 0 до 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,9 секунды.

Фото: концепт BYD E-Seed GT / Autoblog, BYD

Стоит отметить, что компания BYD была основана в 1995 году и имела штат из 20 сотрудников, а сегодня она имеет в штате около 240 тысяч сотрудников и является крупнейшим в мире производителем электрокаров. Да, все верно, крупнейшим в мире производителем электромобилей. В том числе автобусов на батарейках. Кроме того, аккумуляторы и электросистемы BYD используются для создания рельсового транспорта и бытовой электроники.

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