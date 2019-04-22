Механиков и слесарей заменят специалисты из сектора IT?

Группа експертиву в области сервисного обслуживания и ремонта автомобилей создала прогноз того, каким будет гараж будущего, основываясь на результатах исследования, которое показало, что 6 из 10 респондентов считают профессию автомеханика "не для них".

Также интересно: Будущие модели Jaguar Land Rover будут защищать владельцев от гриппа и простуды

Исследование, проведенное британской страховой компанией Direct Line, показало, что из 2000 опрошенных взрослых граждан лишь 26 процентов могли бы работать в автомастерской и не гнушаются ручным трудом, тогда как 59% считают такую ​​работу недостойной для себя делом. При этом только 19 процентов женщин проявили заинтересованность в работе на СТО в том или ином виде занятости.

В попытке сделать карьеру в этой более привлекательной, компания Direct Line заручилась поддержкой ряда отраслевых экспертов, чтобы показать, как может выглядеть гараж будущего. Работая с Thatcham Research, DG Cities и "Женским инженерным обществом", страховая компания подготовила список будущих инноваций, которые затем были отражены в художественной визуализации, демонстрирующий СТО образца 2050.

Фото: художественное представление автомастерской будущего / Motor1

На этих изображениях можно увидеть широкое применение технологии голографической и дополненной реальности, передовой робототехники для маневрирования автомобилями и 3D-печати деталей. Группа также демонстрирует совсем другую рабочую среду по сравнению с сегодняшними гаражами, с использованием сетевых сервисов, супер-чистыми рабочими зонами и лазерами для сварки. При этом предполагается, что автомобили сами смогут диагностировать собственные неисправности.

Работать в таких условиях будет гораздо комфортнее, чем сегодня, что может привлечь больше потенциальных рабочих к трудоустройству в секторе сервисного обслуживания и ремонта автомобилей. Конечно, речь идет о сервисных центрах дилерских компаний и крупные сетевые СТО, вроде Bosch, Total или Liqui Moly.

Также интересно: Охранная система Tesla Sentry Mode помогла арестовать злоумышленницу: видео