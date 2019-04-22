Механіків і слюсарів замінять спеціалісти з сектору IT?

Група експертіву у галузі сервісного обслуговування і ремонту автомобілів створила прогноз того, яким буде гараж майбутнього, базуючись на результатах дослідження, котре показало, що 6 з 10 респондентів вважають професію автомеханіка “не для них”.

Також цікаво: Майбутні моделі Jaguar Land Rover захищатимуть власників від грипу й застуди

Дослідження, проведене британською страховою компанією Direct Line, показало, що з 2000 опитаних дорослих громадян лише 26 відсотків могли б працювати у автомайстерні і не гребують ручною працею, тоді як 59% вважають таку роботу не гідною для себе справою. При цьому лише 19 відсотків жінок виявили зацікавленість у роботі на СТО у тому чи іншому виді зайнятості.

У спробі зробити кар'єру у цій більш привабливою, компанія Direct Line заручилась підтримкою ряду галузевих експертів, аби показати, як може виглядати гараж майбутнього. Працюючи з Thatcham Research, DG Cities і “Жіночим інженерним товариством”, страхова компанія підготувала список майбутніх інновацій, які потім були відображені у художній візуалізації, що демонструє СТО зразка 2050 року.

Фото: художнє уявлення автомайстерні майбутнього / Motor1

На цих зображеннях можна побачити широке застосування технології голографічної та доповненої реальності, передової робототехніки для маневрування автомобілями та 3D-друку деталей. Група експертів також демонструє зовсім інше робоче середовище, порівняно з сьогоднішніми гаражами, з використанням мережевих сервісів, супер-чистими робочими зонами і лазерами для зварювання. При цьому передбачається, що автомобілі самі зможуть діагностувати власні несправності.

Працювати в таких умовах буде значно комфортніше, ніж сьогодні, що може заохотити більше потенційних робітників до працевлаштування у секторі сервісного обслуговування та ремонту автомобілів. Звичайно, мова йде про сервісні центри дилерських компаній та великі мережеві СТО, на зразок Bosch, Total чи Liqui Moly.

Також цікаво: Охоронна система Tesla Sentry Mode допомогла заарештувати зловмисницю: відео