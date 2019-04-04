Головне призначення мастильних матеріалів – зменшувати знос деталей і скорочувати витрати енергії на тертя. Проте слід пам’ятати, що матеріали потрібно регулярно замінювати, щоб забезпечити тривалу експлуатацію автомобіля і поліпшити його характеристики.

Під час вибору мастильних матеріалів необхідно звертати особливу увагу на їхню якість. На жаль, на ринку часто трапляються підробки, які лише зовні нагадують оригінальну продукцію. Через неякісні мастильні матеріали компоненти автомобіля можуть зношуватися швидше, що, у свою чергу, може становити загрозу для водія та пасажирів.

Компанія Toyota піклується про якість своєї продукції та комфорт споживачів. Оригінальні мастильні матеріали Toyota Genuine Motor Oil відповідають усім вимогам виробника і забезпечують оптимальні функціональні характеристики.

В офіційних дилерських центрах Toyota можна замінити мастильні матеріали та бути впевненими у їхній якості. Високоякісна оригінальна продукція дозволить запобігти корозії, ефективно охолодити двигун і оптимізувати термодинамічні характеристики автомобіля.

Масляний фільтр Toyota забезпечує очищення масла, що постачається до рухомих елементів двигуна. На відміну від підробленої продукції, однією з головних характеристик оригінального фільтра є герметичність. Неякісні матеріали, які використовують фальсифікатори, можуть призвести до витоку масла.

У продукції Toyota також є запобіжний клапан, завдяки якому масло потрапляє у двигун навіть при сильному забрудненні фільтра. У підробленому фільтрі такий клапан не завжди є в наявності, що може спричинити поломку двигуна.

Toyota дбає про своїх клієнтів, пропонуючи вигідно замінити оригінальне моторне масло та оригінальні масляні фільтри*.

Оригінальна продукція забезпечить ефективну роботу автомобілів і допоможе зменшити витрати на ремонт. Ми піклуємось про вашу Toyota, як про свою.

Пам’ятайте:

Важливо обирати оригінальні запчастини та мастильні матеріали для обслуговування вашого автомобіля. Купуючи їх у дилерських центрах Toyota, ви уникаєте ризику придбання фальсифікату, оскільки вся продукція постачається безпосередньо від виробника. Не варто заощаджувати на якості деталей, котрі також слугують запорукою комфортного керування і задоволення від користування вашою Toyota. Дотримуйтеся рекомендацій виробника щодо експлуатації та регламенту технічного обслуговування автомобіля.

* За додатковою інформацією щодо характеристик оригінальних мастильних матеріалів Toyota, включно з цінами, звертайтеся, будь ласка, до офіційних дилерів Toyota в Україні.