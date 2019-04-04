Главное назначение смазочных материалов – уменьшать износ деталей и сокращать затраты энергии на трение. Однако следует помнить, что материалы нужно регулярно заменять, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию автомобиля и улучшить его характеристики.

При выборе смазочных материалов необходимо обращать особое внимание на их качество. К сожалению, на рынке часто встречаются подделки, которые только внешне напоминают оригинальную продукцию. Из-за некачественных смазочных материалов компоненты автомобиля могут изнашиваться быстрее, что, в свою очередь, может представлять угрозу для водителя и пассажиров.

Компания Toyota заботится о качестве своей продукции и комфорте потребителей. Оригинальные смазочные материалы Toyota Genuine Motor Oil соответствуют всем требованиям производителя и обеспечивают оптимальные функциональные характеристики.

В официальных дилерских центрах Toyota можно заменить смазочные материалы и быть уверенными в их качестве. Высококачественная оригинальная продукция позволит предотвратить коррозию, эффективно охладить двигатель и оптимизировать термодинамические характеристики автомобиля.

Масляный фильтр Toyota обеспечивает очистку масла, поставляемого в подвижные элементы двигателя. В отличие от поддельной продукции, одной из главных характеристик оригинального фильтра является герметичность. Некачественные материалы, которые используют фальсификаторы, могут привести к утечке масла.

В продукции Toyota также имеется предохранительный клапан, благодаря которому масло попадает в двигатель даже при сильном загрязнении фильтра. В поддельном фильтре такой клапан не всегда имеется в наличии, что может вызвать поломку двигателя.

Toyota заботится о своих клиентах, предлагая выгодно заменить оригинальное моторное масло и оригинальные масляные фильтры*.

Оригинальная продукция обеспечит эффективную работу автомобилей и поможет снизить затраты на ремонт. Мы заботимся о вашей Toyota, как о своей.

Помните: важно выбирать оригинальные запчасти и смазочные материалы для обслуживания вашего автомобиля. Покупая их в дилерских центрах Toyota, вы избегаете риска приобретения фальсификата, поскольку вся продукция поставляется непосредственно от производителя. Не стоит экономить на качестве деталей, которые также служат залогом комфортного управления и удовольствия от пользования вашей Toyota. Соблюдайте рекомендации по эксплуатации и регламент технического обслуживания автомобиля.

* За дополнительной информацией относительно характеристик оригинальных смазочных материалов Toyota, включая цены, обращайтесь, пожалуйста, к официальным дилерам Toyota в Украине.