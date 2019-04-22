Це французький гігант з виробництва мастильних матеріалів Total спортивна команда SRO.

Нещодавно пожежа, що трапилась внаслідок нещасного випадку, повністю знищила покрівлю однієї з найстаріших споруд у Європі – паризького собору Нотр-Дам. Дві французькі компанії оголосили про свою готовність внести фінансовий вклад у реставрацію.

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859-річна будівля Нотр-Дам постраждала від пожежі, що тривала 15 годин. Приватні особи та компанії з усього світу зараз збирають кошти на відновлення культового собору Нотр-Дам.

У їх числі нафтовий гігант Total, який пообіцяв виділити 100 мільйонів євро “Фонду Патрімойн”, який займається відбудовою церкви. Свій вклад у розмірі 50 тисяч євро додасть і гоночна команда “з французьким корінням” – Stephane Ratel Motorsports Group, відома як SRO.

Зазначимо, що на реконструкцію Нотр-Дама, після пожежі, вже зібрано пожертв більш як на 300 мільйонів євро. З них 200 мільйонів пообіцяла пожертвувати родина французького магната Бернара Арно. Ще 100 мільйонів надійшло від міліардера Франсуа Піно. Частину коштів виділять і з міського бюджету Парижа, у якому передбачено 80 мільйонів євро на реконструкцію паризьких соборів і церков.

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