Это французский гигант по производству смазочных материалов Total и спортивная команда SRO.

Недавно пожар, который произошел в результате несчастного случая, полностью уничтожил кровлю одного из старейших сооружений в Европе – парижского собора Нотр-Дам. Две французские компании объявили о своей готовности внести финансовый вклад в реставрацию.

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859-летнее здание Нотр-Дам пострадало от пожара, длившегося 15 часов. Частные лица и компании со всего мира сейчас собирают средства на восстановление культового собора Нотр-Дам.

В их числе нефтяной гигант Total, который пообещал выделить 100 миллионов евро "Фонду Патримойн", который занимается восстановлением церкви. Свой вклад в размере 50 тысяч евро добавит и гоночная команда "с французскими корнями" – Stephane Ratel Motorsports Group, известная как SRO.

Отметим, что на реконструкцию Нотр-Дама, после пожара, уже собрано пожертвований более чем на 300 миллионов евро. Из них 200 миллионов пообещала пожертвовать семья французского магната Бернара Арно. Еще 100 миллионов поступило от миллиардера Франсуа Пино. Часть средств выделят и из городского бюджета Парижа, в котором предусмотрено 80 миллионов евро на реконструкцию парижских соборов и церквей.

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