Китайський виробник, який так і не зміг закріпитись в Україні, у себе вдома почувається більш ніж добре і є абсолютним лідером на ринку електротранспорту протягом трьох останніх років. Прем'єра нової лінійки електрокарів у Шанхаї обіцяє бренду ще сильніші позиції.

На Міжнародному шанхайському автосалоні компанія BYD представила цілий ряд свіжих моделей, три з яких є абсолютно новими для виробника, а переважна більшість є електрифікованими.

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Загалом на стенді виробника у Шанхаї було представлено 23 автомобіля марки, переважна більшість з них були частково або повністю електричними. При цьому 9 з презентованих моделей були заявлені як новинки, а особливий акцент було зроблено на трьох моделях.

Фото: стенд BYD у Шанхаї / BYD

Гало-каром шоу став концепт електричного суперкара BYD E-Seed GT, який має холодним вогнем чистої електроенергії пробити для китайської марки стіну в світ електричних суперкарів. Дві інші “гарячі” новинки – нове покоління кросовера Song Pro та високий хетчбек e2, також останньої генерації.

Стиль усіх новинок BYD був створений колишнім шеф-дизайнером Alfa Romeo і Audi – Вольфгангом Еггером. Офіційний реліз повідомляє, що тріо несе у собі нову мову дизайну з “обличчям дракона”.

Концепт має довжину 4590 мм, як у середньорозмірного легкового автомобіля. Він чотиримісний, а пара дверцят відкриваються вгору. Силова установка E-Seed GT складається з 2-літрового бензинового турбодвигуна, який працює як генератор, батареї та пари електромоторів, які виконують основну роботу. Потужність силової установки не вказана, однак виробник заявляє, що від 0 до 100 км/год спорткар розганяється за 2,9 секунди.

Фото: концепт BYD E-Seed GT / Autoblog, BYD

Варто зазначити, що компанія BYD була заснована у 1995 році і мала штат з 20 співробітників, а на сьогодні вона має у штаті близько 240 тисяч працівників і є найбільшим у світі виробником електрокарів. Так, усе вірно, найбільшим у світі виробником електромобілів. У тому числі автобусів на батареях. Крім того, акумулятори та електросистеми BYD використовуються для створення рейкового транспорту і побутової електроніки.

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