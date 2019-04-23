1,9 чи цілих дві секунди до сотні – не важливо, бо будь-яка з цих цифр дозволить родстеру стати найшвидшим серійним автомобілем на планеті.

Електричний спорткар з відкритим дахом від Tesla потенційні клієнти чекають вже давно. Прийом замовлень вже відкритий, але машини стануть на конвеєр не раніше наступного року. Зате з цим першим відео активного прискорення Roadster можна переконатись, що очікування не будуть марними.

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Найшвидші за прискоренням серійні автомобілі на сьогодні показують час близько 3,5 секунд. Заїзд на 402 метри кращі виконують за 9,5 секунд. А максимальна швидкість більше 350 км/год є рідкістю навіть для топових спорткарів з приставкою “супер”.

З іншого боку – Tesla Roadster. Перші щасливі покупці зможуть протестувати його лише за півтора-два роки, однак обіцяні спортивному купе характеристики просто вражаючі. Від 0 до 60 миль на годину – за 1,9 секунди; проходження чверті милі за 8,8 секунди, максимальна швидкість – більше 400 кілометрів на годину. Roadster обіцяє стати найбільш динамічним і швидким автомобілем у світі.

“Від нуля до сотні швидше, ніж ви можете прочитати цю фразу”.

Roadster має три електромотора – один спереду, два ззаду. Акумулятори під підлогою забезпечуватимуть близько 1000 км автономного ходу на одному заряді і швидко відновлюватимуть запас енергії через фірмові зарядні станції.

Коштуватиме електричний спорткар близько 200 тисяч доларів, а перша партія з 1000 машин буде продаватись за 250 тисяч.

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