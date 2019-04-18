Новинці обіцяна стартова вартість у 12 тисяч доларів.

На автосалон в Нью-Йорку і одночасно на палубі корабля у Індії південнокорейський виробник презентувала свій новий найменший кросовер – Hyundai Venue.

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Новий кросовер Hyundai Venue позиціонується, як ультрабюджетний автомобіль для молоді. Моделі обіцяна стартова ціна у 12 000 доларів у США. При цьому індійську версію, яка має чимало технічних відмінностей від представленої у США, планують продавати навіть за меншу ціну.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

Venue займе місце у модельному ряду марки нижче за нещодавно представлений у Шанхаї Hyundai ix25, відомий також під іменем Creta. Кросовер довжиною у 4036 мм має відстань між осіми у 2520 мм. Об'єм багажного відділення варіюється від 530 до 903 літрів.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

У салоні на центральній консолі встановлений восьмидюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, обабіч якого розташовані повітроводи. Водієві доступні система аварійного гальмування, система моніторингу сліпих зон, функція допомоги при парковці і асистент утримання смуги руху.

Hyundai Venue оснащується 1,6-літровим бензиновим мотором, потужність якого не називається. На вибір запропонують механічну трансмісію чи варіатор.

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