Новинке обещана стартовая стоимость в 12 тысяч долларов.

На автосалон в Нью-Йорке и одновременно на палубе корабля в Индии южнокорейский производитель представил свой новый маленький кроссовер – Hyundai Venue.

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Новый кроссовер Hyundai Venue позиционируется, как ультрабюджетный автомобиль для молодежи. Модели обещана стартовая цена в 12 тысяч долларов в США. При этом индийскую версию, которая имеет немало отличий от представленной в США, планируют продавать даже за меньшую цену.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

Venue займет место в модельном ряду марки ниже недавно представленного в Шанхае Hyundai ix25, известного также под именем Creta. Кроссовер длиной в 4036 мм имеет расстояние между осями в 2520 мм. Объем багажного отделения варьируется от 530 до 903 литров.

Фото: Hyundai Venue / Hyundai

В салоне на центральной консоли установлен восьмидюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, вдоль которого расположены воздуховоды. Водителю доступны система аварийного торможения, система мониторинга слепых зон, функция помощи при парковке и ассистент удержания полосы движения.

Hyundai Venue оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором, мощность которого не называется. На выбор предложат механическую трансмиссию или вариатор.

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