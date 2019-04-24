Коммерческий легковой фургончик выглядит как никогда привлекательно. Если и цена будет такой же хорошей – имеет все шансы стать лучшим в своем классе.

Компания Renault продолжает экспансию на европейский рынок коммерческого электротранспорта. С новым Kangoo ZE французский производитель заполнит все доступные ниши от мельчайших "развозчиков пиццы" Twizy до больших Master ZE.

Также интересно: Пять шанхайских новинок передают привет из будущего

Недавно мы рассказывали о совершенно новой модели в линейке Renault под названием EZ-Flex. Фургон будет занимать позицию между новым поколением Renault Kangoo ZE и Master ZE.

Новый “каблучок” заметно отличается от актуальной модели. Правда появления серийного исполнения того, что производитель называет концептом, придется немного подождать, и на рынке он должен появиться до конца следующего года.

Renault Kangoo ZE 2020, по неподтвержденной информации будет иметь запас хода на одном заряде в 270 км. Такого пробега должно быть достаточно для ежедневных поездок по городу.

Производство Kangoo ZE начнут в конце этого года на заводе во французском городе Мобеж, в который фирма инвестирует 450 млн евро. Там же будут собирать и ДВС-версии Kangoo.

Также интересно: В Нью-Йорке дебютировал самый маленький кроссовер Hyundai – Venue