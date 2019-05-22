Він виявився потужнішим за спортивний SQ5! А ще може проїхати до 45 км без бензину.

Audi офіційно зняла обгортку з гібридного Q5. Позначення нової моделі – Audi Q5 55 TFSIe Quattro.

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Плагін-гібрид Q5 використовує 2-літровий турбомотор та електричний двигун. Разом вони продукують до 367 кінських сил потужності і 500 ньютонметрів крутного моменту. Силова установка забезпечує кросоверу прискорення від нуля до сотні за 5,3 секунди і максималку у 240 км/год. А додаткова батарея 14,1 кВт-год під підлогою забезпечує ще й до 45 км ходу на чистій електроенергії. Цікаво, що за потужністю новинка виявилась на 13 сил кращою за SQ5, обладнаний 3-літровим V6-турбо.

Фото: Audi Q5 55 TFSIe Quattro 2019 / Audi

“Ауді” повідомляє, що зарядка від 400-вольтного пристрою займе 2,5 години, а від звичайної мережі на 220 вольт – близько 6 годин.

Передбачено три режими водіння. При запуску, автомобіль автоматично вмикає режим електрокара. Як тільки водій натискає педаль газу до певної точки тиску, машина переходить на бензин. Гібридний режим активується, коли водій прокладає маршрут у вбудованому навігаторі або ж примусово через меню налаштувань.

У Німеччині новий гібридний Audi Q5 2019 оцінений у 60 450 євро. Це мінімальна вартість моделі, однак за оснащенням додатковими опціями вона відповідає дорогим комплектаціям негібридних “Кю п’ять”.

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