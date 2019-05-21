На домашньому ринку модель дебютувала з новим турбо-мотором.

Південнокорейська марка SsangYong без зайвого галасу вивела на домашній ринок оновлену модель компактного кросовера Tivoli.

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Оновлення моделі видалось досить суттєвим, тож компанія говорить про нього, як “Дуже новий Tivoli”, використовуючи це позначення замість “повністю новий” для зміни поколінь та “оновлений” для фейсліфтингових машин.

За цим визначенням стоять помітні зміни у зовнішності, інтер’єрі та технічній базі моделі. Обвіс, оптика, нові колісні диски і кольори – це традиційний набір для фейсліфтингових моделей, а на додачу Tivoli оновили ще й дверку багажника, яка иепер має більш виражений горбок.

Фото: SsangYong Tivoli 2019 / SsangYong

Всередині власники оновленого SsangYong Tivoli знайдуть нову цифрову панель приладів з діагоналлю 10.25-дюймовий, а також останню версію інформаційно-розважального комплексу з 9-дюймовим дисплеєм.

Офіційного прес-релізу, присвяченого оновленню моделі SsangYong не оприлюднив, тож інформації бракує. Однак відомо, що фейсліфтингова версія Tivoli пропонується з новим 1,5-літровим турбомотором, а також дизельним турбо-двигуном. Специфікації моторів не розкриті, однак бензиновому обіцяна висока продуктивність.

У продаж в Південній Кореї оновлений Tivoli вийде наступного місяця. Стартова ціна – $14 тисяч доларів.

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