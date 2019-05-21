На домашнем рынке модель дебютировала с новым турбомотором.

Южнокорейская марка SsangYong без лишнего шума вывела на домашний рынок обновленную модель компактного кроссовера Tivoli.

Также интересно: Первое видео Skoda Superb 2019

Обновление модели оказалось весьма существенным, поэтому компания говорит о нем, как “очень новый Tivoli”, используя это обозначение вместо “полностью новый” для смены поколений и “обновленный” для фейслифтинговых машин.

За этим определением стоят заметные изменения во внешности, интерьере и технической базе модели. Обвес, оптика, новые колесные диски и цвета – это традиционный набор для фейслифтинговых моделей, а в придачу Tivoli обновили еще и дверку багажника, которая теперь имеет более выраженный бугорок.

Фото: SsangYong Tivoli 2019 / SsangYong

Внутри владельцы обновленного SsangYong Tivoli найдут новую цифровую панель приборов с диагональю 10.25 дюймов, а также последнюю версию информационно-развлекательного комплекса с 9-дюймовым дисплеем.

Официальный пресс-релиз, посвященный обновлению модели, SsangYong не обнародовал, поэтому информации недостаточно. Однако известно, что фейслифтинговая версия Tivoli предлагается с новым 1,5-литровым турбомотором, а также дизельным турбодвигателем. Спецификации моторов не раскрыты, однако бензиновому обещана высокая производительность.

В продажу в Южной Корее обновленный Tivoli выйдет в следующем месяце. Стартовая цена – $14 тысяч долларов.

Также интересно: Электрический пикап Rivian R1T представили в виде кемпера с встроенной кухней