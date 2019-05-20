Чешский производитель показал видео, на котором видны очертания Skoda Superb 2019 и работа светотехники.

За несколько дней до мировой премьеры Skoda Superb 2019, которая состоится 23 мая в Братиславе, чешская компания показала еще несколько фото и короткий видеоролик, в котором видно будущие модификации флагманской модели.

В частности, обновленная Skoda Superb 2019 получила соединенные задние фонари с динамическими поворотниками, надпись SKODA на дверях багажника, будут изменены бамперы, форма противотуманных фар, линейка колесных дисков.

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Кроме того, автомобиль получит вседорожную версию Skoda Superb Scout. Скорее всего, она будет построена на базе универсала Superb и будет иметь “внедорожный” обвес и увеличенный клиренс. Возможен также полный привод для модификации Superb Scout.

Традиционно самая дорогая версия будет называться Laurin & Klement. Еще одна новация – появление первого в истории Skoda гибридного привода на серийной Superb нового поколения.

Напомним, что Skoda обновила дилерскую сеть в Украине.