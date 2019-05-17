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Новую Skoda Scala чехи представили в хорватском Сплите, дороги которого стали сочетанием невероятных морских пейзажей и извилистых серпантинов среди высоких скал. Новинка тоже имеет высокую цель – вскарабкаться на класс выше, к признанному лидеру автомобильного Олимпа.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: завода-производителя и Владислава Плешакова

Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни чехов. Например, в хоккей они играли еще в конце 19-го века, сейчас много чехов играет в профессиональных теннисных турах, а от футбола они просто сходят с ума. Стремительно догоняет лидеров по популярности гольф – появляется немало новых клубов и полей. Но если спросить обычного чеха, что такое “гольф”, он, скорее всего, скажет, что это автомобиль. Хотя чехи всегда считали, что их вариант "гольфа" – Octavia – лучше немецкого "короля класса". Однако за несколько генераций она выросла настолько, что понемногу освободила нишу для новой модели. И именно эта модель – новая Scala.

Новая ступенька

Scala – абсолютно новая модель в линейке Skoda, которая заменила Rapid, Spaceback и даже Fabia Combi. Ее название в переводе с латинского означает “лестница”, как намек на переход в высший класс.

На “Скале” чехи применяют новые дизайнерские решения. Вместо логотипа на двери багажника будет надпись Skoda на всю ширину вытянутого книзу стекла двери багажника. Под ними самый большой в классе багажник на 467 литров. Дверка багажника уже в этом классе имеет электропривод. Впервые “Шкода” получила динамические указатели поворотов – линейка светодиодов "бежит" в направлении поворота. Фары главного света и задние фонари светодиодные. Спереди логотип переехал на капот, который теперь сильно заходит на решетку радиатора.

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Шкодовцы обещают, что теперь это новый корпоративный стиль. Благодаря новой платформе MQB A0 у Скалы колесная база 265 сантиметров, поэтому места на заднем ряду не меньше, чем у просторной “Октавии”. Например, запас места перед коленями достигает 73 мм, а расстояние от пола до потолка на заднем ряду составляет 98 см. Это столько же, как и у “Октавии”. Scala – первая “Шкода” с монитором размером в 9,2 дюйма, который отдельно возвышается над центральной консолью. Наконец теперь к приложениям Apple Car Play и Android Auto можно подключаться без проводов. К тому же хэтчбек имеет наибольший в сегменте виртуальный кокпит с экраном до 10,2 дюймов.

Кресла обшиты материалами с использованием микрофибры. И это первая Шкода, которая всегда остается онлайн, – благодаря встроенному чипу eSIM мультимедийная система предоставляет высокоскоростной доступ к интернету (в том числе раздает пассажирам через Wi-Fi) и новое поколение мобильных сервисов Skoda Connect. А еще Scala стала первой моделью марки, которая умеет автоматически загружать новое программное обеспечение и карты для навигации. К тому же Skoda Scala умеет присылать владельцу пуш-сообщение о местоположении машины.

Яркие не только цвета

На международном тест-драйве в Сплите на нас уже ждало два десятка новеньких Scala разных цветов. Однако больше всего внимание привлекали новые цвета – салатовая и ярко-синяя. Сначала мы остановили свой выбор на последней – она имела 1.6-литровый 115-сильный турбодизель с роботом.

40-километровый маршрут к отелю пригородными дорогами вдоль моря показал, что дизель стал невероятно тихим и мягким. А робот идеально подходит к тем волнам крутящего момента в 250 Нм, которые генерирует TDI. И забегая вперед скажу, что этот двигатель мне понравился больше, чем бензиновые. Возможно потому, что дизель априори оснащают лучшей звукоизоляцией, чем бензиновые модификации. Поэтому мне он и показался самым тихим.

Следующая очередь для теста – ярко салатового хэтчбека с литровым бензиновым турбомотором. Литровый TSI на 115 сил оказался довольно резвым, тем более в комбинации с механической КП на 6 передач. Но я сразу активировал режим Sport. Времени мало и надо быстро понять, как машина едет. Под веселое стрекотание трех цилиндров, которое на мой взгляд могло бы быть и тише, мотор выдает неплохих 200 Нм с низов и неплохо ускоряется. В цифрах это 9,8 секунды до сотни. При этом мне показалось, что он легче и охотнее чем дизельная версия ныряет в виражи.

Понятно, что мотор легче, но относительно ходовой, такое впечатление, что в колесах выше давление. Это потому, что наша версия имела адаптивную подвеску, у которой два режима жесткости амортизаторов. И при этом машина, если верить техническим характеристикам, имеет средний апктит 5 литров на сотню. Понятно, что с нашим режимом езды горными серпантинами мы еле "влезли" в 9 литров. Но если включить режим Эко и ездить медленно, то результат мог бы быть близким к заводской цифре.

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С точки зрения поведения Scala не стала чем-то принципиально новым. Нечто среднее между Rapid'ом и Octavia. Но в отличие от мощных Octavia и Rapid, у Scala задняя подвеска бывает исключительно зависимой – с балкой. Клиренс модели с обычной ходовой составляет 149 мм, а с адаптивной – на сантиметр меньше.

Поэтому больше меня интересовало, как будет ехать топовая версия 1.5 TSI на 150 сил. И она досталась мне на следующий день. Тяги у нее столько же как у дизеля – 250 Нм, но темперамент более оживленный. Это самая быстрая Scala на сегодня, которая набирает сотню за 8,2 секунды и разгоняется до 219 км в час. Хотя чехи уверяют, что ее аппетит не будет отличаться от трехцилиндрового бензиновика. И вот на этом автомобиле на серпантинах уже интереснее. Он не так критично реагирует на загрузку или резкие подъемы. Это машина для активных водителей. Точнее для более активных, чем те, которые выбирают три цилиндра. Ведь скоро появится версия RS – именно для тех, кто знает толк в скорости.

Хитрые или умные?

Skoda не была бы "Шкодой", если бы не делала акцент на опциях, которые облегчают жизнь и называются Simply Clever. К "хитрым" решениям добавилась новая горловина бачка омывателя, крышка которой превращается в небольшую лейку, чтобы легче было заливать жидкость. Традиционно зонтик можно спрятать в двери водителя, а еще Scala может иметь фаркоп, который раскладывается и складывается с помощью электропривода. И традиционного оборудования у Scala немало. Она может иметь до 9 подушек безопасности, включая подушку для коленей водителя и впервые в классе – задние боковые подушки. Среди опций предлагается стеклянная крыша, подогрев руля и электропривод двери багажника, 18-дюймовые легкосплавные диски.

Поэтому чешский автопроизводитель собирается устроить настоящую революцию в “гольф-классе”. Произойдет ли это, станет известно после объявления цен на новый хэтчбек Scala, который появится у украинских дилеров уже осенью.

Больше информации – на сайте Skoda.