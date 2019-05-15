Чтобы машину всегда было видно на дороге. Потому что хорошее освещение – это безопасность.

Совсем скоро – 23 мая, компания Skoda представит обновленный флагман Superb. Накануне премьеры автопроизводитель показал светодиодную оптику модели.

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Skoda Superb впервые получит матричные LED-фары, которые появились в качестве опционного оснащения на Audi A8 еще в 2013 году. Сейчас же концерн Volkswagen Group выделил эту технологию и для более народной марки "Шкода".

Задние фонари будут также полностью диодными с перетекающим светом сигнала поворотников, как у кроссовера Skoda Kamiq. Кроме того, на корме можно заметить хромированную полосу, которая соединяет фонари и хромированные буквы названия модели на всю ширину крышки багажника.

Чешский бренд официально представит свой новый флагман Skoda Superb 23 мая в рамках чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии и спонсором которого долгие годы является чешский автопроизводитель.

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