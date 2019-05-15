Cayenne Turbo Coupe присоединится к нему чуть позже.

Дилеры Porsche в Германии открыли свои книги заказов для желающих приобрести новый Cayenne в исполнении S Coupe. Доставки начнутся в июле этого года.

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Porsche Cayenne S Coupe получил новый силовой агрегат: бензиновый V6 объемом 2,9 литров с отдачей в 440 л.с. Модификация Porsche Cayenne Turbo Coupe, которая появится чуть позже, будет предложена с уже знакомым 540-сильным мотором. А базовое исполнение будет иметь обозначение Cayenne Coupe и запас мощности в 335 л.с.

Кроссовер доступен исключительно с автоматической коробкой передач и полным приводом. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды (на одну десятую меньше, если авто оснащено опциональным пакетом Lightweight Sport Package). Максимальная скорость ограничена электроникой на 263 км/ч.

Фото: Porsche Cayenne S Coupe и Porsche Cayenne Turbo Coupe (оранжевый) / Porsche

Базовое оснащение S Coupe несколько отличается от Cayenne S: в комплектацию купеобразного кроссовера включены Sport Chrono Package, спортивные сиденья, панорамная крыша и 20-дюймовые диски. Клиенты могут выбирать между раздельными креслами на втором ряду и цельным 3-местным диваном.

В Германии цены на Porsche Cayenne Coupe стартуют с отметки 83 700 евро. Топовая модификация Turbo Coupe обойдется в 146 700 евро. Украинские цены пока не названы.

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