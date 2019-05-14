Стратегия развития немецкого автоконцерна Vision 2030 предусматривает масштабную реструктуризацию в течение следующих одиннадцати лет, в рамках которой планируется "избавиться от балласта" в виде нишевых марок.

Такой ход позволит автопроизводителю сосредоточить внимание на брендах массового сегмента: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. При этом премиум марка Porsche останется под крылом немецкого концерна.

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По информации Automobilemag, в плане развития концерна Volkswagen Group Vision 2030 заложены планы продажи значительной части акций компаний Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati и Italdesign.

Первым из кандидатов на выбывание является Bentley – слишком уж он выбивается из общего течения Volkswagen Group со своей старомодной философией. С высокой долей вероятности покупатель на британскую марку Bentley найдется в Китае.

Французского производителя гиперкаров – Bugatti планируют передать под контроль Фердинанда Пиха – внука Фердинанда Порше. Который, кстати, недавно представил суперкар Mark Zero под собственной маркой Piëch.

Lamborghini находится в группе риска: если финансовые показатели компании не понравятся руководству Volkswagen, итальянский производитель суперкаров будет выставлен на продажу с итальянской же маркой Ducati “в комплекте”.

Вместе с этими планами Volkswagen Group рассматривает возможность создания нового самостоятельного бренда для полностью электрических транспортных средств – пока что они оставляют в качестве суббренда ID.

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