Стратегія розвитку німецького автоконцерну Vision 2030 передбачає масштабну реструктуризацію протягом наступних одинадцяти років, у рамках якої планується "позбутись баласту" у вигляді нішевих марок.

Такий хід дозволить автовиробнику зосередити увагу на брендах масового сегменту: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. При цьому преміум марка Porsche залишиться під крилом німецького концерну.

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За інформацією Automobilemag, у плані розвитку концерну Volkswagen Group Vision 2030 закладені плани продажу значної частини акцій компаній Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati та Italdesign.

Першим з кандидатів на вибування є Bentley – занадто вже він вибивається з загальної течії Volkswagen Group зі своєю старомодною філософією. З високою долею вірогідності покупець на британську марку Bentley знайдеться у Китаї.

Французького виробника гіперкарів – Bugatti планують передати під контроль Фердинанда Піха – онука Фердинанда Порше. Який, до речі, нещодавно представив суперкар Mark Zero під власною маркою Piëch.

Lamborghini знаходиться у групі ризику: якщо фінансові показники компанії не сподобаються керівництву Volkswagen, італійський виробник суперкарів буде виставлений на продаж з італійською ж маркою Ducati “в комплекті”.

Разом з цими планами Volkswagen Group розглядає можливість створення нового самостійного бренду для повністю електричних транспортних засобів – поки що вони залишають у якості суббренду ID.

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