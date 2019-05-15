Cayenne Turbo Coupe приєднається до нього трохи пізніше.

Дилери Porsche в Німеччині відкрили свої книги замовлень для охочих придбати новий Cayenne у виконанні S Coupe. Доставки розпочнуться у липні цього року.

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Porsche Cayenne S Coupe отримав новий силовий агрегат: ​​бензиновий V6 об’ємом 2,9 літрів з віддачею у 440 к.с. Модифікація Porsche Cayenne Turbo Coupe, яка з’явиться трохи згодом, буде запропонована з уже знайомим 540-сильним мотором. А базове виконання матиме позначення Cayenne Coupe і запас потужності у 335 к.с.

Кросовер доступний виключно з автоматичною коробкою передач і повним приводом. Прискорення від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди (на одну десяту менще, якщо авто оснащено опційним пакетом Lightweight Sport Package). Максимальна швидкість обмежена електронікою на 263 км/год.

Фото: Porsche Cayenne S Coupe та Porsche Cayenne Turbo Coupe (помаранчевий) / Porsche

Базове оснащення S Coupe дещо відрізняється від Cayenne S: у комплектацію купеподібного кросовера включено Sport Chrono Package, спортивні сидіння, панорамний дах і 20-дюймові диски. Клієнти можуть вибирати між роздільними кріслами на другому ряду і цільним 3-місним диваном.

У Німеччині ціни на Porsche Cayenne Coupe стартують з відмітки 83 700 євро. Топова модифікація Turbo Coupe обійдеться у 146 700 євро. Українські ціни поки не названі.

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