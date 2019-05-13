Судячи з отриманих зображень, автомобіль матиме кузов типу мінівен з трьома рядами сидінь і чітко вивіреними пропорціями.

Зображення з патентної заявки Dyson дозволили отримати певне уявлення про перший автомобіль від компанії, відомої на увесь світ своїми унікальними пилососами.

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Гіпотетичний конкурент Tesla з Британії обіцяє вивести свій перший автомобіль на ринок вже у 2021 році. Компанія інвестувала у цей новий для себе напрямок вже більше 4 мільярдів доларів, а очолить автомобільний підрозділ Dyson колишній шеф Infiniti Роланд Крюгер. Виробництво електрокарів налагодять у Сінгапурі, де компанія має регіональний офіс і 1100 співробітників.

Фото: зображення до патенту Dyson / Е-move

Що ж до зображень з патентної заявки, то на них ми бачимо гібрид кросовера і мінівена з витягнутою міжколісною базою і семимісним салоном. Як зазначив голова компанії Джеймс Дайсон, при розробці автомобіля “були досягнуті значні успіхи в її аеродинаміці, ефективності та архітектурі”. Він також додав, що в оснащення електрокара увійдуть “принципово нові технології” і “цифровий" двигун”. А за рахунок низького центру ваги автомобіль матиме гарну керованість.

Випускати електрокар Dyson буде виключно власними силами, навіть батареї будуть вироблятись самотужки. Виробництво стартує вже наступного року.

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