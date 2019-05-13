Судя по полученным изображениям, автомобиль будет иметь кузов типа минивэн с тремя рядами сидений и четко выверенными пропорциями.

Изображения из патентной заявки Dyson позволили получить некоторое представление о первом автомобиле от компании, известной на весь мир своими уникальными пылесосами.

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Гипотетический конкурент Tesla из Британии обещает вывести свой первый автомобиль на рынок уже в 2021 году. Компания инвестировала в это новое для себя направление уже больше 4 миллиардов долларов, а возглавит автомобильное подразделение Dyson бывший шеф Infiniti Роланд Крюгер. Производство электрокаров наладят в Сингапуре, где компания имеет региональный офис и 1100 сотрудников.

Фото: изображения к патенту Dyson / Е-move

Что же касается изображений из патентной заявки, то на них мы видим гибрид кроссовера и минивэна с вытянутой межколесной базой и семиместным салоном. Как отметил глава компании Джеймс Дайсон, при разработке автомобиля “были достигнуты значительные успехи в ее аэродинамике, эффективности и архитектуре”. Он также добавил, что в оснащение электрокара войдут “принципиально новые технологии” и “цифровой" двигатель”. А за счет низкого центра тяжести автомобиль будет иметь хорошую управляемость.

Выпускать электрокар Dyson будет исключительно собственными силами, даже батареи будут производиться самостоятельно. Производство стартует уже в следующем году.

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