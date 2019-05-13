Специалисты MS-RT собирают каждый автомобиль вручную, однако стоимость машин относительно невысока.

Обычно подобный форм-фактор выбирают для своих проектов любители “слиперов” или Q-car, как их называют в Британии – автомобилей с усиленными агрегатами, которые имеют абсолютно обычный внешний вид.

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Легкий коммерческий фургончик Ford Transit Connect создан для городских грузоперевозок. Он практичен и экономичен, но в нем нет абсолютно ничего от спорта. Мастера MS-RT решили исправить этот “недостаток”.

В отличие от традиционных “слиперов”, Transit Connect от MS-RT имеет модифицированную внешность: у него новый обвес по периметру кузова, увеличенные колесные арки и спортивные легкосплавные диски OZ на 18 дюймов, заниженная подвеска, спойлер на крыше и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Фото: MS-RT Ford Transit Connect / MS-RT

Внутри Transit Connect отделан алькантарой и имеет спортивный руль. Покупатели “приспортивленого” фургона получат в подарок фирменную сумку от MS-RT с набором, “который поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии” – вероятно, речь об авто-косметике.

А вот под капотом у него практически стоковый мотор – полуторалитровый турбо-дизель EcoBlue мощностью в 118 лошадиных сил и 270 ньютон-метров крутящего момента.

Британцы обещают начать продажи Ford Transit Connect MS-RT уже этим летом. Машина с механической трансмиссией обойдется покупателю в 24 тысячи фунтов (818 тысяч гривен), а с АКП – в 25 тысяч.

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