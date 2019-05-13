Спеціалісти MS-RT збирають кожен автомобіль вручну, однак вартість машин відносно невисока.

Зазвичай подібний форм-фактор обирають для своїх проектів любителі “сліперів” або Q-car, як їх називають у Британії – автомобілів з посиленими агрегатами, які мають абсолютно звичайний зовнішній вигляд.

Також цікаво: Найшвидший комбайн у світі з легкістю обжене ваш Lanos

Легкий комерційний фургончик Ford Transit Connect створений для міських вантажоперевезень. Він практичний і економічний, але у ньому немає абсолютно нічого від спорту. Майстри MS-RT вирішили виправити цей “недолік”.

На відміну від традиційних “сліперів”, Transit Connect від MS-RT має модифіковану зовнішність: в нього новий обвіс по периметру кузова, збільшені колісні арки і спортивні легкосплавні диски OZ на 18 дюймів, занижена підвіска, спойлер на даху і здвоєні патрубки вихлопної системи.

Фото: MS-RT Ford Transit Connect / MS-RT

Всередині Transit Connect оздоблений алькантарою і має спортивне кермо. Покупці “приспортивленого” фургона отримають у подарунок фірмову сумку від MS-RT з набором, “який допоможе підтримувати автомобіль у відмінному стані” – ймовірно, мова про авто-косметику.

А от під капотом у нього практично стоковий мотор – півторалітровий турбо-дизель EcoBlue потужністю у 118 кінських сил 270 ньютон-метрів крутного моменту.

Британці обіцяють розпочати продажі Ford Transit Connect MS-RT вже цього літа. Машина з механічною трансмісією обійдеться покупцю у 24 тисячі фунтів (818 тисяч гривень), а з АКП – у 25 тисяч.

Також цікаво: Абсурдний креатив: суперкар Bentley Continental GT перетворили на танк (фото, відео)