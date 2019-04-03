Тиждень виявився багатим на новини від "Блакитного овала".

У Амстердамі компанія Ford презентувала нову стратегію розвитку під назвою Go Further, у рамках якої розповіла про 16 нових електрифікованих моделей для Європи.

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Фото: стратегія електрифікації модельного ряду Ford / Ford

В Амстердамі на спеціальному заході американська марка Ford презентувала нове покоління кросовера Kuga. Друге покоління моделі виявилось другим за популярністю кросовером бренду, тож третьому поколінню відрядили усе найкраще, що було у “Форд”. Ford Kuga третього покоління, побудований на одній платформі з новим Focus, став на 90 кг легшим за попередника, трохи додав у розмірах і отримав три гібридні силові установки.

Фото: нове покоління Ford Kuga / Ford

Ford Kuga Plug-In Hybrid має силову установку, що складається з 2,5-літрового бензинового двигуна, електромотора і батареї на 10,3 кіловат-години. Її потужність становить 225 к.с. Виключно на електротязі ця версія здатна проїхати до 50 кілометрів, а середня витрата пального, за данними виробника, усього 1,2 літра на 100 кілометрів!

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Ford Kuga Hybrid заряджає батареї під час гальмування і від бензинового двигуна. Ця модифікація має ті ж мотори, що й Плаг-ін, але менш ємну батареєю. Витрата пального такої версії – 5,6 л/100 км.

М'який гібрид Ford EcoBlue Hybrid оснащується 2-літровим турбодизелем потужністю 150 к.с. і 48-вольтовою електросистемою, яка використовує електродвигун для запуску дизеля і допомагає основному мотору. Заявлена витрата пального – 5 літрів на 100 кілометрів.

У моторній гамі моделі залишились і традиційні мотори: 1,5-літровий бензиновий на 120 і 150 к.с. та пара турбодизелів – 1.5 (120 к.с.) та 2.0 (190 к.с.). Для нового Ford Kuga пропонуватимуться 6-ступінчата механіка та 8-позиційний автомат з приводом на передню або обидві осі.

Фото: новий Ford Explorer PHEV / For

Ще один гібридний кросовер – Explorer PHEV, дебютував на європейському ринку. Нове покоління паркетника має семимісний салон і гібридну силову установку, яка дозволяє проїжджати на електротязі до 40 км.

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Основою силової установки нового Explorer став 3-літровий бензиновий мотор потужністю 350 к.с., компанію якому складає 100-сильний електромотор, літій-іонна батарея на 13,1 кіловат-годин, система рекуперації енергії і 10-ступінчаста автоматична коробка передач. Сукупна продуктивність кросовера становить 450 сил і 840 Нм крутного моменту, а витрата пального у змішаному циклі – 3,4 літра на сто кілометрів.



Фото: тізер Ford Puma / Ford

Третім новим кросовером від Ford став мініатюрний Puma, збудований на платформі Fiesta. Він займе місце між Ford EcoSport і Ford Kuga в лінійці марки. Виробник лише анонсував його появу, тож технічних подробиць новинки не розкрив, однак можна припустити, що Puma отримає те ж начиння, що й компактний хетчбек.

Ще одна цікава прем’єра від Ford – концепт повністю електричного вена Transit All-Electric Concept. Таку модель фордівці обіцяють вивести на ринок у 2021 році. Про його характеристики поки що нічого не відомо.

Фото: Ford Transit All-Electric Concept та Transit All-Electric Smart Energy / Ford

Натомість Ford продемонстрував разом з закамуфльованим прототипом концепт Transit All-Electric Smart Energy і серійний Transit Custom Plug-In Hybrid. Останній має силову установку з 1-літровим мотором EcoBoost, котрий працює лише на поповнення заряду батареї на 13,6 кіловат-годин і може проїхати на електричній тязі до 50 км. Такий “Транзіт” вийде на ринок вже цього року разом з меншим мінівеном Tourneo Custom Plug-In Hybrid з ідентичною силовою установкою.

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