Новий концепт стане шостим з дев'яти електрокарів сімейства ID.

Volkswagen готує до дебюту на автосалоні Auto Shanghai новий електрокар – крос-вен кросовер ID Roomzz.

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Новинка дебютує 16 квітня у вигляді концепту, а серійне виконання моделі німецький виробник обіцяє у 2021 році. Назва прототипа натякає на внутрішній простір електрокара: Roomzz обіцяні широкі можливості трансформації салону, абсолютно нові конфігурації сидінь, високоякісні матеріали оздоблення та емоційне освітлення у салоні.



ID Roomzz збудований на платформі MEB і має чимало спільного з мікроавтобусом ID Buzz. Батарея на 111 кВт*год має забезпечити “Румзз” автономнй запас ходу до 600 км, а пара електромоторів на обох осях повинна видавати приблизно 400 к.с. Моделі обіцяний і автопілот 4 рівня.

Volkswagen ID Roomzz стане шостим електрокаром родини ID, у якій вже є кросовер Crozz, хетчбек ID, седан Vizzion, мінівен Buzz і пляжний автомобіль Buggy. Ще один електрокар ID R Pikes Peak є гоночним прототипом, тож його можна зарахувати до складу родини умовно. За інформацією від виробника, найближчим часом на нас чекає ще три електричні моделі.

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