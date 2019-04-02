Поки що це лише дизайнерський ескіз, а живий прототип можна буде побачити 15 квітня на спеціальному заході Brand Night, напередодні відкриття Шанхайського автошоу.

Шанхайський міжнародний автосалон відкриє свої двері 16 квітня. Audi готується представити на автошоу концепт електрокара AI:me, а його закрита презентація відбудеться напередодні.

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Німецький автовиробник повідомляє, що новий концепт є ілюстрацією бачення компактного безпілотника для мегаполісів завтрашнього дня. “Цей концепт дає уявлення про те, як може виглядати інтер'єр, з кермом або без нього”, – говорить шеф-дизайнер бренду Марк Ліхте.

Кузов концепта являє собою щось середнє між хетчбеком, кросовером і пасажирським мінівеном. В око впадають масивні надкрилки колісних арок та великі колісні диски. Судячи зі скетчів, концепт матиме панорамний дах.

Фото: ескізи концепта Audi AI:me / Audi

Всередині прототип демонструє мінімалістичний дизайн з незвичайним рульовим колесом і великим широкоекранним дисплеєм. На дверях помітні сенсорні кнопки.

Audi говорить, що концепт “заточений” під автопілот 4-го рівня автономності. “Сьогодні ми говоримо про автономію 3-го рівня, але в цьому автомобілі буде 4-й рівень, і це значно змінить інтер'єр”, – сказав Марк Ліхте.

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