Пока это только дизайнерский эскиз, а живой прототип можно будет увидеть 15 апреля на специальном мероприятии Brand Night, накануне открытия Шанхайского автошоу.

Шанхайский международный автосалон откроет свои двери 16 апреля. Audi готовится представить на автошоу концепт электрокара AI:me, а его закрытая презентация состоится накануне.

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Немецкий автопроизводитель сообщает, что новый концепт является иллюстрацией видения компактного беспилотника для мегаполисов завтрашнего дня. “Этот концепт дает представление о том, как может выглядеть интерьер, с рулем или без него”, – говорит шеф-дизайнер бренда Марк Лихте.

Кузов концепта представляет собой нечто среднее между хэтчбеком, кроссовером и пассажирским минивэном. В глаза бросаются массивные подкрылки колесных арок и большие колесные диски. Судя по скетчам, концепт будет иметь панорамную крышу.

Фото: эскизы концепта Audi AI:me / Audi

Внутри прототип демонстрирует минималистичный дизайн с необычным рулевым колесом и большим широкоэкранным дисплеем. На дверях заметны сенсорные кнопки.

Audi говорит, что концепт “заточен” под автопилот 4-го уровня автономности. “Сегодня мы говорим об автономии 3-го уровня, но в этом автомобиле будет 4-й уровень, и это значительно изменит интерьер”, – сказал Марк Лихте.

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