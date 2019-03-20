Audi представила обновленный суперкар еще в октябре прошлого года, однако изображений машины до сих пор не хватало.

После медиа-премьеры и публичного дебюта на автосалоне в Женеве, компания Audi решила порадовать нас по-немецки подробной подборкой изображений обновленных спорткаров серии R8.

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Обновленную Audi R8 немецкий автопроизводитель показал в конце октября 2018 года. Едва заметные стилистические мелочи придали суперкару еще более агрессивный вид, хотя отличить модель 2019 года от дорестайлинговой непросто.



Фото: Audi R8 2018 (слева) и Audi R8 2019 / Audi

Audi R8 2019 модельного года доступна в исполнениях R8 V10 Coupé и R8 V10 performance Coupé, а также открытых версиях R8 V10 Spyder и R8 V10 performance Spyder.



Фото: доступные цыета кузова для 2019 Audi R8 / Audi

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Модель сохранила проверенный временем V10, производительность которого улучшили на 30 лошадиных сил в базовой версии (до 569 л. с.), и на 9 л. с. в исполнении V10 Performance Quattro – 620 л. с. Последняя разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды, а базовая модель делает это за 3,5 секунды.

Фото: Audi R8 2019 и R8 Spyder 2019 / Audi

Дизайн интерьера R8 после обновления фактически не изменился. Покупателям лишь предложат два новых цвета отделки.

Фото: Audi R8 2019 / Audi

Обновленные R8 и R8 Spyder ожидаются у дилеров во второй половине года, а возможность заказа уже открыта в Германии и отдельных рынках Европы.

У немецких дилеров рестайлинговая R8 2019 в базовом исполнении стоит от 139 495 евро до начисления налогов и 166 000 с пошлиной. Топовое исполнение без дополнительных опций стоит в Германии от 178 991 евро (213 000 с налогами).

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