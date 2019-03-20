Audi представила оновлений суперкар ще у жовтні минулого року, однак зображень машини дотепер бракувало.

Після медіа-прем’єри та публічного дебюту на автосалоні у Женеві, компанія Audi вирішила потішити нас по-німецьки детальною добіркою зображень оновлених спорткарів серії R8.

Також цікаво: Бізнесмен вирішив скуповувати усі машини автозаводу протягом 5 років, аби його не закрили

Оновлену Audi R8 німецький автовиробник показав наприкінці жовтня 2018 року. Ледь помітні стилістичні дрібнички надали суперкару ще більш агресивного вигляду, хоча відрізнити модель 2019 року від дорестайлінгової непросто.



Фото: Audi R8 2018 (ліворуч) та Audi R8 2019 / Audi

Audi R8 2019 модельного року доступна у виконаннях R8 V10 Coupé та R8 V10 performance Coupé, а також відкритих версіях R8 V10 Spyder та R8 V10 performance Spyder.



Фото: доступні кольори кузову для 2019 Audi R8 / Audi

Дивіться також: З’явились офіційні фото оновленого Skoda Karoq

Модель зберегла перевірений часом V10, продуктивність якого покращили на 30 кінських сил у базовій версії (до 569 к.с.), та на 9 к.с. у виконанні V10 Performance Quattro – 620 к.с. Остання розганяється від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди, а базова модель робить це за 3,5 секунди.

Фото: Audi R8 2019 та R8 Spyder 2019 / Audi

Дизайн інтер’єру R8 після оновлення, фактично не змінився. Покупцям лиш запропонують два нові кольори оздоблення.

Фото: Audi R8 2019 / Audi

Оновлені R8 та R8 Spyder очікуються у дилерів у другій половині року, а можливість замовлення вже відкрита у Німеччині та окремих ринках Європи.



У німецьких дилерів рестайлінгова R8 2019 у базовому виконанні коштує від 139 495 євро до нарахування податків і 166 000 з митом. Топове виконання без додаткових опцій коштує у Німеччині від 178 991 євро (213 000 з податками).

Також цікаво: Фантазія без меж: 20 прикладів шаленого тюнінгу автомобілів Toyota (фото)