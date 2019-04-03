Новый концепт станет шестым из девяти электрокаров семейства ID.

Volkswagen готовит к дебюту на автосалоне Auto Shanghai новый электрокар – кросс-вэн кроссовер ID Roomzz.

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Новинка дебютирует 16 апреля в виде концепта, а серийное исполнение модели немецкий производитель обещает в 2021 году. Название прототипа намекает на внутреннее пространство электрокара: Roomzz обещаны широкие возможности трансформации салона, абсолютно новые конфигурации сидений, высококачественные материалы отделки и эмоциональное освещение в салоне.



ID Roomzz построенный на платформе MEB и имеет немало общего с микроавтобусом ID Buzz. Батарея на 111 кВт*ч должна обеспечить “Румзз” автономный запас хода до 600 км, а пара электромоторов на обеих осях должна выдавать примерно 400 л.с. Модели обещан и автопилот 4 уровня.

Volkswagen ID Roomzz станет шестым электрокаром семьи ID, в которой уже есть кроссовер Crozz, хэтчбек ID, седан Vizzion, минивэн Buzz и пляжный автомобиль Buggy. Еще один электрокар ID R Pikes Peak является гоночным прототипом, поэтому его можно отнести в состав семьи условно. По информации от производителя, в ближайшее время нас ждет еще три электрические модели.

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