Неделя оказалась богатой на новости от "Голубого овала".

В Амстердаме компания Ford представила новую стратегию развития под названием Go Further, в рамках которой рассказала о 16 новых электрифицированных моделей для Европы.

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Фото: стратегия электрификации модельного ряда Ford / Ford

В Амстердаме на специальном мероприятии американская марка Ford представила новое поколение кроссовера Kuga. Второе поколение модели оказалось вторым по популярности кроссовером бренда, поэтому третьему поколению отправили все лучшее, что было у “Форд”. Ford Kuga третьего поколения, построенный на одной платформе с новым Focus, стал на 90 кг легче предшественника, немного прибавил в размерах и получил три гибридные силовые установки.

Фото: новое поколение Ford Kuga / Ford

Ford Kuga Plug-In Hybrid имеет силовую установку, состоящую из 2,5-литрового бензинового двигателя, электромотора и батареи на 10,3 киловатт-часа. Ее мощность составляет 225 л.с. Исключительно на электротяге эта версия способна проехать до 50 километров, а средний расход горючего, по данным производителя, всего 1,2 литра на 100 километров!

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Ford Kuga Hybrid подзаряжает батареи во время торможения и от бензинового двигателя. Эта модификация имеет те же моторы, что и Плаг-ин, но менее емкую батарею. Расход топлива такой версии – 5,6 л/100 км.

Мягкий гибрид Ford EcoBlue Hybrid оснащается 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и 48-вольтовой электросистемой, которая использует электродвигатель для запуска дизеля и помогает основному мотору. Заявленный расход топлива – 5 литров на 100 километров.

В моторной гамме модели остались и традиционные моторы: 1,5-литровый бензиновый на 120 и 150 л. с. и пара турбодизелей-1.5 (120 л. с.) и 2.0 (190 л. с.). Для нового кроссовера будут предлагаться 6-ступенчатая механика и 8-позиционный автомат с приводом на переднюю или обе оси.

Фото: новый Ford Explorer PHEV / For

Еще один гибридный кроссовер – Explorer PHEV, дебютировал на европейском рынке. Новое поколение паркетника имеет семиместный салон и гибридную силовую установку, которая позволяет проезжать на электротяге до 40 км.

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Основой силовой установки нового Explorer стал 3-литровый бензиновый мотор мощностью 350 л.с., компанию которому составляет 100-сильный электромотор, литий-ионная батарея на 13,1 киловатт-часов, система рекуперации энергии и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Совокупная производительность кроссовера составляет 450 сил и 840 Нм крутящего момента, а расход топлива в смешанном цикле – 3,4 литра на сто километров.



Фото: тизер Ford Puma / Ford

Третьим новым кроссовером от Ford стал миниатюрный Puma, построенный на платформе Fiesta. Он займет место между Ford EcoSport и Ford Kuga в линейке марки. Производитель лишь анонсировал его появление, поэтому технических подробностей новинки не раскрыл, однако можно предположить, что Puma получит ту же начинку, что и компактный хэтчбек.

Еще одна интересная премьера от Ford – концепт полностью электрического вэна Transit All-Electric Concept. Такую модель фордовцы обещают вывести на рынок в 2021 году. О его характеристиках пока ничего не известно.

Фото: Ford Transit All-Electric Concept та Transit All-Electric Smart Energy / Ford

Зато Ford продемонстрировал вместе с закамуфлированным прототипом концепт Transit All-Electric Smart Energy и серийный Transit Custom Plug-In Hybrid. Последний имеет силовую установку с 1-литровым мотором EcoBoost, который работает только на пополнение заряда батареи на 13,6 киловатт-часов и может проехать на электрической тяге до 50 км. Такой “Транзит” выйдет на рынок уже в этом году вместе с меньшим минивэн Tourneo Custom Plug-In Hybrid с идентичной силовой установкой.

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