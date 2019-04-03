І навіть віддав продавцю свою ігрову консоль Xbox!

Не всі підлітки докучають своїм батькам безглуздими витівками. Наприклад, тринадцятирічний хлопчина з міста Рено у штаті Невада на власні заощадження купив своїй матері машину.

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Вільям Престон живе зі своєю мамою-одиначкою, братом та сестрою. Після розлучення з чоловіком, мати, а з нею і вся родина, залишилась без машини. Та старший син, хоча йому усього 13 років, виявився справжнім чоловіком і подбав про сім’ю.

У вільний від навчання час Вільям заробляв прибиранням дворів та підстриганням газонів своїх сусідів. Побачивши відео на YouTube, у яких діти (значно старші за нього) дивують своїх батьків новими машинами, він вирішив витратити свої заощадження на таку справу.





Якось він знайшов у інтернеті оголошення про продаж білого Chevrolet Metro з дуже низькою ціною. Вільям подзвонив за вказаним номером і жінка підтвердила, що продає машину саме за таку суму. Однак Вільяму усе одно не вистачало його баксів на покупку. Тоді хлопець зробив те, чого від підлітка чекають найменше – запропонував на додачу до грошей свою ігрову консоль Xbox!

“Машина коштувала дуже дешево, але мені не вистачало грошей, тож я запропонував обмін на мій Xbox. Спочатку вона сказала “ні”, а потім, подумавши, погодилась”, – розповів Вільям NBC-2.