И даже отдал продавцу свою игровую консоль Xbox!

Не все подростки досаждают своим родителям нелепыми выходками. Например, тринадцатилетний мальчик из города Рено в штате Невада на собственные сбережения купил своей матери машину.

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Уильям Престон живет со своей мамой-одиночкой, братом и сестрой. После развода с мужем, мать, а с ней и вся семья, осталась без машины. И старший сын, хотя ему всего 13 лет, оказался настоящим мужчиной и позаботился о семье.

В свободное от учебы время Уильям зарабатывал уборкой дворов и подстрижкой газонов своих соседей. Увидев видео на YouTube, в которых дети (значительно старше его) удивляют своих родителей новыми машинами, он решил потратить свои сбережения на такое дело.





Однажды он нашел в интернете объявление о продаже белого Chevrolet Metro по очень низкой цене. Уильям позвонил по указанному номеру и женщина подтвердила, что продает машину именно за такую сумму. Однако Уильяму все равно не хватало его баксов на покупку. Тогда парень сделал то, чего от подростка ожидают меньше всего – предложил в придачу к деньгам свою игровую консоль Xbox!

“Машина стоила очень дешево, но мне не хватало денег, поэтому я предложил обмен на мой Xbox. Сначала она сказала “нет”, а потом, подумав, согласилась”, – рассказал Уильям NBC-2.



Когда Уильям рассказал матери, что он купил ей машину, она ему не поверила. Однако когда это оказалось правдой, растроганная мать не могла сдержать эмоций. “Я рыдала! Вы знаете 13-летних ребят, которые покупают своим матерям машины? Я таких не знаю, никогда о таком не слышала. Не могу даже выразить, насколько я благодарна своему сыну и как я им горжусь”, – сказала она.