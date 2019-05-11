"Made in Ukraine" – не совсем то, что ожидаешь увидеть на деталях немецкого спорткара, и неожиданность приятна.

Хотя собственное автопроизводство в Украине сейчас находится в упадке, нашу страну все чаще выбирают в качестве производителя компонентов для конвейеров мировых автопроизводителей.

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Пока Запорожский автозавод переживает не лучшие свои времена, а чиновники только говорят о появлении в Украине настоящего производства современных легковых автомобилей, несколько отечественных заводов уже работают на полную для обеспечения поставок компонентов на конвейеры Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.

Именно в премиальном немецком спорткаре последней модели – Panamera GTS, была замечена комплексная деталь, изготовленная в Украине. Речь о системе подогрева спортивных сидений. Фотография была сделана отечественным журналистом Павлом Кащуком и размещена на его странице в Facebook.

Такие кресла для Porsche Panamera выпускает предприятие “Джентерм Украина”, расположенное в Виноградове, Закарпатской области.

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