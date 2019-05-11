"Made in Ukraine" – не зовсім те, що очікуєш побачити на деталях німецького спорткара, та несподіванка приємна.

Хоча власне автовиробництво в Україні нині перебуває в занепаді, нашу країну усе частіше обирають у якості виробника компонентів для конвеєрів світових автовиробників.

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Поки Запорізький автозавод переживає не найкращі свої часи, а чиновники тільки говорять про появу в Україні справжнього виробництва сучасних легкових автомобілів, кілька вітчизняних заводів вже працюють на повну для забезпечення поставок компонентів на конвеєри Volkswagen, Skoda, Audi та Porsche.

Саме у преміальному німецькому спорткарі останньої моделі – Panamera GTS, була помічена комплексна деталь, виготовлена в Україні. Мова про систему підігріва спортивних сидінь. Світлина була зроблена вітчизняним журналістом Павлом Кащуком і розміщена на його сторінці у Facebook.



Такі крісла для Porsche Panamera випускає підприємство “Джентерм Україна”, розташоване у Виноградові, Закарпатської області.

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