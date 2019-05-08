Незважаючи на боротьбу європейських чиновників з автомобілями на дизельних двигунах, німецькі громадяни й надалі надають перевагу легковикам на важкому пальному.

У першому кварталі 2019 року майже 60% всіх нових легкових автомобілів, зареєстрованих в ЄС, працювали на бензині, а менше третини – на дизельному паливі, повідомляє Укравтопром з посиланням на ACEA.

Всі автомобілі з альтернативним двигуном в сукупності охопили 8,5% ринку ЄС, а на автомобілі з електроприводом (ECV) припадало 2,5% всіх автомобілів, проданих в регіоні в першому кварталі цього року.

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Бензинові і дизельні автомобілі

Попит на бензинові автомобілі збільшився на п’яти найбільших автомобільних ринках ЄС, причому Італія продемонструвала найбільший процентний приріст (+21,6%). В результаті частка ринку бензинових авто збільшилася з 55,5% до 59,3% в першому кварталі 2019 року. Частка дизельних автомобілів на ринку впала майже на 6 пунктів у порівнянні з першим кварталом минулого року, і зараз становить 32,2% ринку. Втім, це не стосується Німеччини, Естонії, Латвії та Литви – там частка дизелів виросла.

Транспортні засоби з альтернативним живленням (APV)

У першому кварталі 2019 року попит на автомобілі з альтернативним двигуном в Європейському Союзі збільшився на 25,9%. Перш за все – через ріст продажів електромобілів на 40,0% (99 174 авто). А от реєстрація гібридів plug-in - ні. Гібридні електромобілі (HEV) також показали хороші результати (+33,3%), і протягом перших трьох місяців року було продано 184 808 одиниць. У той же час, реєстрація автомобілів LPG і NGV знизилася на 7,2% в першому кварталі, в основному через різке падіння попиту на автомобілі на природному газі (NGV).

Реєстрація транспортних засобів з альтернативним двигуном значно збільшилася на всіх основних ринках ЄС. Попит на APV продемонстрував найбільший процентний приріст в Німеччині (+62,9%) – в основному за рахунок подвоєння продажів в гібридному сегменті – а також в Іспанії (+48,9%).

Нагадаємо, що турецькі електромобілі продаватимуть в Україні.