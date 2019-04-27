Динаміка експорту старих дизельних автомобілів з Німеччини в Україну за минулий рік виросла в 2,5 рази.

Поки німецький уряд та мерії найбільших міст Німеччини боряться за звільнення своїх вулиць від екологічно брудних дизельних автівок, українці радо допомагають їм у цьому. Згідно даних сайту autozeitung, експорт вживаних дизельних автомобілів з Німеччини у 2018 році порівняно з позаминулим зріз на 20,5%. Більшість автомобілів роз'їхалось в сусідні країни, однак за динамікою вивезення лідирує Україна. Порівняно з 2017-им роком у минулому до нас вивезли на 136,8% дизельних машин більше.

Менш розвинуті країни Європи також наростили обсяги ввозу з Німеччини "брудних" дизелів. Це Хорватія (+ 89,6%) і Словенія (+ 51,5%). Окрім того, збільшився експорт і до більш розвинутих сусідів – Австрії (+ 41,3%), Франції (+ 34,0%), Іспанії (+ 30,8%). Однак можливо, звідти вони поїдуть в інші країни третього світу – у Північну Африку, наприклад. А от в Польщу експорт збільшився всього на 8,9%.

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Водночас в ті країни, де популярність дизелів знижується так само стрімко, як і в Німеччині, динаміка ввозу падає. Це, перш за все, "електромобільна" Норвегія (- 25,6%), а також Швейцарія (- 18,7%) і Фінляндія (- 9,0%).

Нагадаємо, що Лондон почав боротьбу з дизельними авто.