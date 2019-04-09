У Лондоні введена плата за в'їзд в центр автомобілів, які становлять найбільшу небезпеку для екології. Мова йде про машини з дизельними двигунами старше чотирьох років.

За перебування в зоні мінімальних викидів водії повинні будуть заплатити по 12,5 фунтів в день - це крім збору за в'їзд в центр в розмірі до 14 фунтів. Мер Садок Хан пояснює нововведення турботою про здоров'я городян, повідомляє euronews.

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За оцінками компанії-оператора транспортної системи Лондона, новий збір торкнеться власників приблизно 40 тисяч машин. До 2021 р мерія обіцяє включити в зону мінімальних викидів і інші прилеглі до центру райони так, що вона розшириться до так званого другого кільця: північній і південній кільцевих доріг.