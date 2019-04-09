В Лондоне введена плата за въезд в центр автомобилей, представляющих наибольшую опасность для экологии. Речь идет о машинах с дизельными двигателями старше четырех лет.

За пребывание в зоне минимальных выбросов их водители должны будут заплатить по 12,5 фунтов в день – это кроме сбора за въезд в центр в размере до 14 фунтов. Мэр Садок Хан объясняет нововведение заботой о здоровье горожан – сообщает euronews.

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По оценкам компании-оператора транспортной системы Лондона, новый сбор коснется владельцев примерно 40 тысяч машин. К 2021 г. мэрия обещает включить в зону минимальных выбросов и другие прилегающие к центру районы так, что она расширится до так называемого второго кольца: северной и южной кольцевых дорог.