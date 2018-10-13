Чи мають проблеми німецькі автомобілі? Звичайно, так, і часом більші, ніж ми звикли думати.

Своє добре ім’я славна когорта німецьких брендів заробляла протягом більш як століття. Тому стереотип щодо їхньої досконалості виявився загальнопоширеним і міцним. Здебільшого він виправданий, проте часи змінюються і все більша доля критики на адресу “німців” виявляється справедливою.

Пройдемся по їхніх типових недоліках, зваживши на те, що німецькими машинами ми вважаємо європейські моделі американського Ford і всі моделі Opel, який уже рік як став французьким.

Провідні німецькі автовиробники вдосконалювали свої технології протягом більш як ста років. Однак, це значить, що всі “німці” бездоганні.

Конструктивно складні

Німецькі автомобілі здебільшого мають складну конструкцію. Поки машина нова, це надає їй справді передових властивостей, проте яка машина побігла сотню-другу тисяч кілометрів, це приносить власникові зайві проблеми.

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Попереду технологій

Відвага німецьких конструкторів щодо впровадження новітніх технологій на серійній техніці часом призводить до хронічних проблем для власників. Особливо, коли власник цей – уже не перший в історії конкретного екземпляра. Йдеться, звісно, перш за все про преселективні трансмісії DSG, а також частково – про турбовані двигуни безпосереднього впорскування типу TSI. А ще є такі дива технологій, як двохмасові маховики та системи газорозподілення Valvetronic…

Німецькі конструкції – продукти високих технологій – однозначно хороші, поки нові. З віком деякі з них стають причиною неабияких проблем.

Слабкі місця

Як і всі автомобілі, нинішні німецькі моделі часом мають слабкі місця у звичайних вузлах та агрегатах. Йдеться, наприклад, про головні передачі деяких трансмісій та шарніри підвіски VAG, проблемну електроніку у BMW та корозійно-слабкі кузови Mercedes та старих Opel.

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Дорогі в ремонті

Не можна сказати, що “німці” принципові дорожчі в ремонті у порівнянні з технікою іншого походження. Проте у них багато вузлів, які потребують особливих (а значить, недешевих) технологій ремонту – аж до відправлення агрегату на спеціальний ремонтний завод. Наприклад, для демонтажу деталей підвіски Mercedes потрібні особливі спецключі, а автоматичні коробки передач DSG від Volkswagen AG не ремонтують, а замінюють в зборі. Також для деяких двигунів цього ж VAG та, скажімо, BMW капітальний ремонт циліндро-поршневої групи не передбачено в принципі.

З віком німецькі автомобілі – власне, як і всі інші – втрачають первинну надійність, проте обслуговування не стає дешевним.



Жорстка підвіска

Німецькі автомобілі проектують для рівних доріг, до того ж багато які з них позиціонуються як машини для швидкісної їзди. Тому їхні підвіски жорсткі – принаймні, для наших не дуже рівних напрямків. Скажімо, якщо брати моделі марки Volkswagen, вони будуть менш комфортними на нерівностях, ніж їхні побудовані на тій самій платформі близнюки під брендом Skoda.

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Зависока ціна

Високе реноме в колах автомобілістів стало причиною високої ціни “німців” на вторинному ринку. Навіть добряче підтоптані машини чомусь коштують дорожче за інші марки в такому ж стані – при тому що привести їх до ладу буде дорожче, ніж, скажімо, “корейців” або “французів”.

У ціні багатьох німецьких авто – навіть уживаних – закладена велика націнка за бренд. Це не завжди виправдано.

Певні, ніякі наші техно-психологічні розвідки не вплинуть на ставлення автомобільної громади до продукції німецького автопрому. Проте при виборі машини, особливо уживаної, варто зважати перш за все на об’єктивні дані, а не громадську думку – адже гроші за машину будуть заплачені саме ваші.

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