Имеют ли проблемы немецкие автомобили? Конечно, да, и иногда больше, чем мы привыкли думать.

Свое доброе имя славная когорта немецких брендов зарабатывала в течение более века. Поэтому стереотип об их совершенстве оказался общераспространенным и прочным. В основном он оправдан, однако времена меняются и все большая доля критики в адрес “немцев” оказывается справедливой.

Пройдемся по их типичных недостатках, учитывая, что немецкими машинами мы считаем европейские модели американского Ford и все модели Opel, который уже год как стал французским.

Ведущие немецкие автопроизводители совершенствовали свои технологии на протяжении более ста лет. Однако, это значит, что все "немцы" безупречны.

Конструктивно сложные

Немецкие автомобили в основном имеют сложную конструкцию. Пока машина новая, это придает ей действительно передовых свойств, однако когда машина побежала сотню-другую тысяч километров, это приносит владельцу лишние проблемы.

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Впереди технологий

Отвага немецких конструкторов по внедрению новейших технологий на серийной технике временем приводит к хроническим проблемам для владельцев. Особенно, когда владелец этот – уже не первый в истории конкретного экземпляра. Речь идет, конечно, прежде всего о преселективной трансмиссии DSG, а также частично – о турбированных двигателях непосредственного впрыска типа TSI. А еще есть такие чудеса технологий, как двухмассовые маховики и системы газораспределения Valvetronic...

Немецкие конструкции – продукты высоких технологий – однозначно хорошие, пока новые. С возрастом некоторые из них становятся причиной значительных проблем.

Слабые места

Как и все автомобили, нынешние немецкие модели временами имеют слабые места в обычных узлах и агрегатах. Речь идет, например, о главных передачах некоторых трансмиссий и шарнирных подвесках VAG, проблемной электронике в BMW и коррозионно-слабых кузовах Mercedes и старых Opel.

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Дороги в ремонте

Нельзя сказать, что "немцы" принципиально дороже в ремонте по сравнению с техникой другого происхождения. Однако в них много узлов, требующих особых (а значит, недешевых) технологий ремонта – вплоть до отправления агрегата на специальный ремонтный завод. Например, для демонтажа деталей подвески Mercedes нужны особые спецключи, а автоматические коробки передач DSG от Volkswagen AG не ремонтируют, а заменяют в сборе. Также для некоторых двигателей этого же VAG и, скажем, BMW капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы не предусмотрен в принципе.

С возрастом немецкие автомобили – собственно, как и все остальные – теряют первоначальную надежность, однако обслуживание не становится дешевле.

Жесткая подвеска

Немецкие автомобили проектируют для ровных дорог, к тому же многие из них позиционируются как машины для скоростной езды. Поэтому их подвески жесткие – по крайней мере, для наших не слишком равных направлений. Скажем, если брать модели марки Volkswagen, они будут менее комфортными на неровностях, чем их построенные на той же платформе близнецы под брендом Skoda.

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Высокая цена

Высокое реноме в кругах автомобилистов стало причиной высокой цены "немцев" на вторичном рынке. Даже хорошо подтоптанные машины почему-то стоят дороже других марок в таком же состоянии – при том, что привести их в порядок будет дороже, чем, скажем, “корейцев” или “французов”.

В цене многих немецких авто – даже подержанных – заложена большая наценка за бренд. Это не всегда оправдано.

Уверены, никакие наши техно-психологические разведки не повлияют на отношение автомобильной общественности к продукции немецкого автопрома. Однако при выборе машины, особенно подержанной, следует учитывать прежде всего объективные данные, а не общественное мнение – ведь деньги за машину будут заплачены именно ваши.

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