Динамика экспорта старых дизельных автомобилей из Германии в Украину за прошлый год выросла в 2,5 раза.

Пока немецкое правительство и мэрии крупнейших городов Германии борются за освобождение своих улиц от экологически грязных дизельных автомобилей, украинцы с радостью помогают им в этом. Согласно данным сайта autozeitung, экспорт подержанных дизельных автомобилей из Германии в 2018 году по сравнению с позапрошлым вырос на 20,5%. Большинство автомобилей разъехались в соседние страны, однако по динамике вывоза лидирует Украина. По сравнению с 2017-м годом в прошлом к нам вывезли на 136,8% дизельных машин больше.

Менее развитые страны Европы также нарастили объемы ввоза из Германии "грязных" дизелей. Это Хорватия (+89,6%) и Словения (+51,5%). Кроме того, увеличился экспорт и в более развитые страны – Австрия (+41,3%), Франция (+34,0%), Испания (+30,8%). Однако возможно, оттуда они поедут в другие страны третьего мира – в Северную Африку, например. А вот в Польшу экспорт вырос всего на 8,9%.

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В то же время в те страны, где популярность дизелей снижается так же стремительно, как и в Германии, динамика ввоза падает. Это, прежде всего, "электромобильная" Норвегия (-25,6%), а также Швейцария (-18,7%) и Финляндия (-9,0%).

Напомним, что Лондон начал борьбу с дизельными авто.